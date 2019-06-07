هذا اللون أحدث صيحات فساتين لصيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يتألق الفستان في صيف 2019 بالأحمر بلون الصدأ؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Cult Gaia و Erika Cavallini و Weekday و Free People.
وأوضحت مجلة "إيلي" الألمانية أن الأحمر بلون الصدأ يمتاز بأنه أكثر جاذبية من اللون البني وأقل حدة من الأحمر الياقوتي؛ لذا فهو يتمتع بطابع أنيق وفخم.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان الأحمر بلون الصدأ يتسم بالخفة مع الخامات الانسيابية مثل الحرير والساتان، بينما يتمتع بطابع مفعم بالأنوثة والإثارة مع الكرانيش والتطريزات المثقوبة.
ويتناغم الفستان الأحمر بلون الصدأ مع الإكسسوارات والأحذية والحقائب، التي تتلألأ ببريق اللون الذهبي أو البرونزي أو النحاسي، وكذلك البني.
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