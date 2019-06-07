ضيق التنفس قد يشير إلى اختلال الأحبال الصوتية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الجمعية الألمانية لطب الصدرية إن ضيق التنفس لا يرجع بالضرورة إلى الربو؛ حيث إنه قد يشير أيضا إلى اختلال الأحبال الصوتية (Vocal Cord Dysfunction).

وأوضحت الجمعية أنه في حالة اختلال الأحبال الصوتية يحدث ضيق التنفس في منطق الحلق وعند الشهيق، أما في حالة الربو، فإن ضيق التنفس يحدث في الصدر وعند الزفير.

ويتم علاج اختلال الأحبال الصوتية بواسطة تقنيات تنفسية وسلوكية خاصة؛ حيث يتعلم المريض كيفية السيطرة على ضيق التنفس حتى يتلاشى في غضون ثوان أو دقائق، وكذلك كيفية مواجهة الخوف والذعر من ضيق التنفس.