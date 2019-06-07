معيدة بالجامعة ترفع دعوى خلع: "عاوزني أرنبة وبيحارب نجاحي بالخلفة"

"ملك" هي امرأة ثلاثينية أرادت التوفيق بين حياتها الزوجية وعملها في الوصول إلى حلمها، خاصة بعدما أصبحت معيدة بالجامعة فهي على بعد خطوات قليلة من تحقيقه في أن تصبح أستاذة جامعية، ليأتي زواجها ويمنعها من استكمال مشوارها.

فالزوج الثلاثيني لم يرتضي بعمل زوجته ومساعدتها، فهو يريد "الخلفة" و"كثرة العيال.. الخلفة عزوة"، فتروي الزوجة الثلاثينية معاناتها بعدما قررت رفع دعوى خلع ضد زوجها: "بعد متجوزنا وخلفت أول طفلة.. وبعد كدا فضل يقنعني بأني مش هعرف أوفق ما بين شغلي في الجامعة وتربية البنت وأني لازم أسيب الشغل فرفضت".

وتستكمل الزوجة الثلاثينية حديثها بأن المشاكل عرفت الطريق إلى منزل الزوجية: "بدأ يتلكك عشان أسيب شغلي.. بحاول أقنعه لكن هو كل شوية يقولي عشان البنت ولازم تهتمي بيها.. وبعدين فجأة لقيته بيطلب مني أخلف تاني".

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وبدأ الزوج يلح في طلبه بإنجاب الأطفال، فهم العزوة والسند بحسب قوله: "كان عايزنى أتحول لأرنبة وكل شوية أخلف علشان أهله كانوا بيفهموه إن العزوة في إنجاب عيال كتير".

مشاكل وخلافات كثيرة بين "ملك" وزوجها بسبب موضوع الإنجاب خاصة بعدما استمعت لحديثه وأنجبت بالفعل ثلاث مرات، لكنه كان يريد المزيد: "كان عايزني أفضل أخلف وأجيب أطفال".

كان قرار الزوجة الثلاثينية هو إقامة دعوى خلع للتخلص من أنانية زوجها كما روت: "كنت لازم أحمي عيالي منه ومن الأنانية اللي بيتعامل بيها".

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