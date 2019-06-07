حكم المعاشرة بعد وقوع الخلع بدون عقد زواج جديد.. مفتي الجمهورية يوضح

تتسائل عدد من النساء عن الحكم الشرعي الخاص بالمعاشرة بين الأزواج، بعد وقوع الخلع بدون عقد زواج جديد.

وأوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية سابقا، في الفتوى رقم 4527، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن المرأة لا تحل للرجل عقب وقوع الخلع، إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

وأضاف "جمعة"، أن العلاقة الحميمية والجماع بين الرجل والمرأة بعد الخلع ودون انعقاد العقد الجديد حرام شرعا، ويجب على من يقع في الم المعصية، التوبة والندم والاستغفار وغدم ارتكاب ذلك الذنب، حتى يتم انعقاد العقد الشرعي بأركانه وشروطه.

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