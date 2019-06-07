"أصله مربوط".. قصة حصول الآنسة "منة" على الطلاق

"تعرف بنت الأصول بصبرها على محن زوجها"، هذا الموروث المجتمعي جعل "منة" تنتظر ما يزيد عن عام في بيت الزوجية، رغم مرورها بالكثير من المشاكل لعل الله يتم شفاء زوجها، لكن دون جدوى.

رفعت "منة"، دعوى طلاق للضرر حملت رقم 1015\160 في محكمة الأسرة بالعجوزة بسبب استحالة العشرة مع زوجها بعدما حاولت معه العلاج لكن دون فائدة.

في بداية الزواج، قال "م. م"، إنه "مربوط"، لذلك فهو غير قادر على القيام بواجباته الزوجية، كما ينبغي، صبرت معه الزوجة العشرينية، وحاولت علاجه عند أكثر من طبيب، لكنهم جميهم أكدوا لها أن حالته يصعب علاجها.

رغم زواجه منها، وهو يعرف بحالته الصحية، إلا أنه لم يكتف بذلك، بل اعتاد ضرب زوجته وإهانتها أمام أهله وأهلها، وهو ما اعتبرته نقصا في شخصيته، وتفاقمت المشكلات حتى طردها من شقة الزوجية، واستبدلها بأخرى مأجرة صغيرة في منطقة شعبية عقابا لها على تذمرها.

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قالت "منة"، إن زوجها يرفض الإنفاق عليها، وبدد منقولات الزوجية، كما رفض طلاقها أكثر من مرة.

وقدمت "منة" ما يفيد بأنها لا زالت بكرًا، رغم زواجها من مدة، وحكمت المحكمة بالطلاق، للضرر واستحالة العشرة بينهم مع إلزامه بكافة المصروفات.

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