الامارات | «أوبرا دبي» تستضيف العرض الأوّل لفيلم «روكتمان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبرا دبي» تستضيف العرض الأوّل لفيلم «روكتمان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «أوبرا دبي» عن استضافتها العرض الأول لفيلم السيرة الذاتية المشبعة بالفانتازيا الغنائية «روكتمان» Rocketman في عرض أول حصري ضمن حفل للشخصيات المهمة، يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري.

«روكتمان» هو سيرة ذاتية مشبعة بالخيال والفانتازيا الموسيقية عن قصة حياة أسطورة الموسيقى الفنان البريطاني إلتون جون. يرصد الفيلم رحلة التحوّل من كونه معجزة البيانو الخجول، إلى النجم العالمي إلتون جون. هذه القصة الملهمة والحافلة بأجمل أغنيات إلتون جون المحببة، التي قام بأدائها النجم تارون إيغرتون، تروي كيف أصبح ذلك الصبي القادم من بلدة صغيرة، إحدى أكثر الشخصيات شهرة في ثقافة موسيقى البوب المعاصرة. كما يقوم جيمي بل في فيلم «روكتمان» بدور بيرني تاوبين، كاتب الأغنيات الذي لطالما عمل مع إلتون جون، وريتشارد مادن في دور أول مدير لأعماله، بالإضافة إلى جون ريد، وبرايس دالاس هوارد في دور والدة إلتون شيلا فيربروذر.

وقال المدير التنفيذي لأوبرا دبي، جاسبر هوب: «إنني في غاية السعادة أن أعلن عن هذا الحدث الذي سيشهد حفل البساط الأحمر لعرض سينمائي عالمي بهذا الحجم لأوّل مرّة في منطقة الخليج العربي».