الامارات | شاكيرا مطالَبة بـ 16 مليون دولار ضريبةعن سنتَي شغل

شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا مطالَبة بـ 16 مليون دولار ضريبةعن سنتَي شغل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مثلت المغنية الكولومبية شاكيرا أمام محكمة إسبانية، أمس، للرد على اتهامات بالاحتيال الضريبي، حيث اتهمها ممثلو الادعاء بعدم دفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (16.29 مليون دولار) ضريبة على الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و2014.
ووصلت شاكيرا إلى محكمة اسبالوجاس دي ليوبراجات قرب برشلونة، صباح أمس، عبر مدخل مرآب السيارات في المحكمة لتجنب وسائل الإعلام، وشوهدت لفترة وجيزة من نافذة.
ووجّه المدعون الاتهامات في ديسمبر عن الفترة التي يقولون إن شاكيرا كانت تقيم خلالها في منطقة كتالونيا، لكن ممثلي المغنية يقولون إنها لم تعش في إسبانيا حتى عام 2015، وسددت كل التزاماتها الضريبية.
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