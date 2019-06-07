الامارات | «شباب وزارة الصحة».. أمسية بصحبة كبار المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب وزارة الصحة».. أمسية بصحبة كبار المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن مبادراته، وتماشياً مع «عام التسامح»، نظّم مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أخيراً، أمسية تحت شعار «رمضان زمان» في دار رعاية كبار المواطنين في الشارقة. وشمل برنامج المبادرة العديد من الفعاليات والأنشطة، التي تضمنت فطوراً يجمع كبار المواطنين مع موظفي الوزارة، وفقرات وأنشطة ترفيهية متنوعة، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة والألعاب الشعبية القديمة، وتوزيع الهدايا.

وقال الدكتور راشد الهاشمي، عضو بالمجلس: «نحرص دوماً في مجلس الشاب بوزارة الصحة ووقاية المجتمع على تعزيز القيم النبيلة المتأصلة في مجتمعنا، من خلال استمرارية التواصل مع كبار المواطنين، والاستماع إلى قصصهم ونصائحهم التي اكتسبوها نتيجة خبرة طويلة في الحياة».

وأشارت روان آل علي، عضو المجلس، إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع لديها العديد من المبادرات الخاصة بكبار المواطنين، ومنها توفير الرعاية المنزلية لهم، فضلاً عن الإسهامات والزيارات الميدانية لهم بمختلف المناطق. لافتاً إلى أن شهر رمضان الفضيل يتميز بخصوصيته القائمة على فعل الخير والتواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعل الزيارات والمبادرات الإنسانية تحقق أهدافها، لأن تنظيم هذه الأمسية وما صاحبها من فعاليات يأتي من منطق تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وترسيخ مفاهيم التضامن والتكاتف.