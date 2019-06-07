الامارات | نصائح لمواجهة حرارة الصيف أثناء العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمواجهة حرارة الصيف أثناء العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل درجات الحرارة المرتفعة عبئاً كبيراً أثناء العمل، سواء في المكتب، أو في المواقع والأماكن المفتوحة.

ولمواجهة حرارة الصيف الشديدة، تنصح الدكتورة آنيته فال فاخندورف بشرب السوائل بكمية كافية، خصوصاً الماء، وليس المشروبات المحلاة بالسكر.

وأضافت أخصائية الطب المهني الألمانية أنه ينبغي، أيضاً، تناول الأطعمة الخفيفة بدلاً من الثقيلة، كالسلطة مثلاً بدلاً من البطاطس المحمرة والستيك الدسم.

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كما تلعب الملابس المناسبة دوراً مهماً في مواجهة حرارة الصيف أثناء العمل؛ حيث ينبغي ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة من أجل التهوية الجيدة، بدلاً من الملابس الضيقة.

ومن المهم أيضاً مراعاة ضبط مكيف الهواء في المكتب، بحيث لا يكون الفرق بين درجة الحرارة بالداخل والخارج كبيراً جداً، تجنباً للإصابة بنزلة برد.

وبالنسبة لمَن يعمل في الأماكن المفتوحة، فإنه يتعين عليه ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة وغطاء للرأس والرقبة، مع مراعاة استعمال كريم واقٍ من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية (SPF)، لا يقل عن 30.