"نشاط للرياح وأمطار خفيفة".. نصائح للحفاظ على صحتك خلال الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد. كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

لذا حرص "لايف ستايل الخليج 365" على جمع بعض النصائح المقدمة من هيئتي الأرصاد والمرور، ووزارة الصحة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى موقع "brightside" لضمان سلامتك خلال أيام الرياح وسقوط الأمطار في التقرير التالي:

أولًا: في حال وجود رياح شديدة:

- تأجيل السفر غير الضروري، وفي حالة السفر يجب اتخاذ جميع الاحتياطات للسيارة وترك مسافة أمان جيدة وغلق نافذة السيارة.

- متابعة النشرة الجوية لهيئة الأرصاد لتجنب المناطق الخطرة والحصول على أحدث المعلومات باستمرار.

- ضرورة ابتعاد مرضى حساسية الصدر عن الرياح والأتربة.

- يفضل أداء بعض التمرينات الرياضية.

- الإكثار من تناول المياه.

أما عن النصائح الهامة والضروري الخاصة بحماية ممتلكاتك داخل بيتك:

- غلق الشبابيك جيدًا، ووضع قطعة القماش المبللة على حافة باب المنزل والشباك لامتصاص الأتربة.

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- استخدام "بخاخة" الماء، ورشه في الجو، إذ يساعد ذلك على إزالة الأتربة الموجودة بالمنزل، حتى لا تستنشقها أسرتك.

- التأكد من تغطية فتحات التكييف، لعدم دخول الأتربة من خلالها.

- استخدام المكنسة الكهربائية، لإزالة الأتربة من السجاد، وعند الانتهاء من العاصفة يمكنك تنظيفها باستخدام كوب من الخل مع ملعقة كبيرة من البيكنج صواد للتأكد من تنظيفها جيدًا.

- الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام لتقليل دخول الرياح.

ثانيًا: نصائح هامة وضرورية يجب اتباعها في حال سقوط أمطار:

- تناول كوب من الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل.

- ارتداء ملابس منتصف الموسم مثل السويت شيرت متوسطة الثقل، والملابس القطنية غير الثقيلة ذات الكم الطويل وفتحة صدر ضيقة، وأخذ شال عند الخروج مساءً.

- عدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل أثناء الظروف الجوية غير الاعتيادية.

- من المهم التأكد من أن يكثر طفلكم من الأطعمة التي تقوي المناعة لديهم والغنية بالماغنيسيوم مثل الموز.

- الإكثار من الأطعمة الغنية بفيتامين "ج" مثل الفلفل والكيوى والليمون والجوافة.