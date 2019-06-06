محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري: نشرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فيديو -عبر حسابها بموقع "انستجرام"- يجمعها بحفيدتها لينا، أثناء تحضيرهما لكعك عيد الفطر المبارك. وظهرت في الفيديو سحر نصر وهي تقوم بتعليم حفيدتها لينا، طريقة عمل وترصيص صنية الكعك.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الاستثمار وحفيدتها يُعدان "كحك العيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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