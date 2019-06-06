صور| فيفي عبده ترد بإيحاءات غير لائقة على معلق نعتها بـ"العجوز": "أودي الأنوثة دي فين"

أثارت الفنانة فيفي عبده موجة من الجدل مجددًا، بسبب طريقة ردها على تعليق أحد متابعيها على "فيديو بث مباشر"، شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع "سناب شات".

وانفعلت "فيفي" على المتابع، الذي علق بأنها "عجوز"، لترد عليه: "كل الأنوثة دي وعجوزة، أودي الأنوثة دي فين"، ثم رفعت ثدييها بيدها، وأنزلت الـ"توب" قليلا ثم تمايلت، مطالبة المسؤول عن حساباتها على "سوشيال ميديا"، الذي يقرأ لها التعليقات على البث المباشر، بعدم ذكر تلك التدوينات عن "السيدة الخِتيارة" أو "العجوز".

وخلال الساعات الماضية، تم تداول رد فعل الراقصة على نطاق واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"فيس بوك" و"تويتر"، وسط مئات التعليقات، أبرزها: "إيه اللي بتعمليه ده يا فوفة، عيب عليكي"، و"أكتر واحدة بتضحكني في الكوكب"، و"عيب على سنك الحركات المتصابية دي".

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وكانت الفنانة فيفي عبده، أثارت موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان، بعد مسح "مكياجها" واختفاء "حاجبيها"، أثناء حلقة برنامج المقالب "رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ضمن سلسلة من برامج المقالب الرمضانية.

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