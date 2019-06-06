فيديو| وصلة رقص لبوسي في "حفل بنات" بمارينا: "شطة نار"

أشعلت المطربة الشعبية بوسي الأجواء، حفلها الغنائي الأخير، المخصص للنساء فقط، على أحد شواطيء منطقة مارينا، ضمن احتفالات عيد الفطر.

وأطلت بوسي بأزياء "كاجوال"، مرتدية بنطلون جينز أزرق و"تيشتر" أحمر اللون، مع ظهورها بشعر انسيابي متوسط الطول، خلال تقديمها العديد من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "شطة نار".

وتفاعل المطربة الشعبية مع الجمهور بالرقص، وسط تفاعل الجمهور معها بالتصفيق والغناء والتمايل، لتعلق إحدى الحضور: "انتي بترقصى أحسن من صافيناز".

وخلال الفقرات الحفل، علقت بوسي قائلة: "أنا راقصة ومغنية في نفس الوقت مين ينافسني"، وسط تصفيق الحضور، وتشجيعهم لها.

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وردت على بعض جمهورها على السر وراء "طلتها الحلوة"، عى حد وصفهم، لترد عليهم: "اللي تسيب الرجالة تحلو، أي واحدة تسيب الراجل تبقى أحلى بشكل تلقائي.. معروفة".

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