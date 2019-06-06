احتفل الفنان مصطفى قمر، بعيد ميلاد زوجته "غادة"، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
ونشر "قمر" صورة لزوجته وكتب تعليقا عليها: "كل سنة وإنت طيبة يا زوجتي الغالية الطيبة ربنا ما يحرمني من طيبة قلبك وتبقي دائما جنبي طول العمر".
وكان مصطفى قمر، كشف عن زواجه الجديد العام الماضي، حيث أكد أن علاقته مع "أم أولاده" (زوجته القديمة) على أحسن حال، وهما صديقان رغم الانفصال.
وأعلن مصطفى قمر العام الماضي، في بيان رسمي، انفصاله عن زوجته وأم أولاده، وزواجه من غادة رزق.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى قمر لزوجته في عيد ميلادها: "ربنا مايحرمني من طيبة قلبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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