حرب إلكترونية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب شركة مستحضرات تجميل

تعرضت شركة سيفورا الفرنسية لمستحضرات التجميل والعطور، لانتقادات من قبل إسرائيليين بسبب رد من قبل الشركة على أحد المستخدمين عبر تطبيق إنستجرام.

سأل أحد المستخدمين عن وجود خدمة شحن المنتجات لـ"إسرائيل"، لترد الشركة أنه لا يوجد في الوقت الحالي شحن منتجات لـ"فلسطين"، ما أثار عاصفة انتقادات من قبل بعض الإسرائيليين الذين رفضوا استبدال كلمة "إسرائيل" بفلسطين.

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من جانب الشركة، ردت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "سُئلنا أمس عبر إنستجرام عما إن كنا نشحن منتجاتنا لإسرائيل ثم سُئلنا إن كنا نشحن إلى فلسطين، مقرنا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي لا يقوم بشحن المنتجات لـ(إسرائيل) أو فلسطين ولقد قمنا بالرد على ذلك، كانت ردودنا حول إمكانية الشحن فقط ولا ينبغي أن يتم تفسيره على أي نحو آخر".

وانهالت التعليقات المضادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على صور ومقاطع الفيديو للشركة عبر حساب إنستجرام.

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