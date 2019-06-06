من 8 سنين ومكملين.. الـEx يرسل هدايا العيد لخطيبته السابقة: "ابن أصول"

صورة ذهنية مرتبطة لدى الكثيرون بأن فسخ الخطوبة غالبًا ما يقترن بالمشاجرة بين الطرفين، فالرصيد المتبقي يمتليء بالمشاحنات التي تمحو الذكرى الطيبة واللحظات الرومانسية التي جمعتهما ببعض، لتأتي هبة محي، و خطيبها السابق "أحمد" يخالفان ما هو معتاد، فالود والاحترام بينهما مازال موجود، فاستقبلت الفتاة العشرينية هدية العيد من خطيبها السابق، الذي اعتاد إهدائها الحلوى التي تحبها منذ خطبتهما.

"العلاقة خلصت وفسخنا من سنة" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي نشرت "هبة" صورة الحلوى التي أهداها لها خطيبها السابق بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحة أن علاقتهما العاطفية لم تعد كما كانت، لكن ما بقى بينهما هو الاحترام والود: "الفكرة كلها أن ولاد الأصول بيبانوا في النهايات، البدايات حلوة مع الكل، لكن دوروا على الناس اللي لو مكملتوش معاهم يفضلوا ولاد ناس في فراقهم مش يروحوا يسبوا ويلعنوا فيكم ويقولوا عنكم أسوأ كلام"، هكذا كتبت الفتاة في منشور لها.

ساعات قليلة على ما نشرته الفتاة العشرينية، ليحظى المنشور بالعديد من المشاركات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فتوضح "هبة" في حديثها لـ"هن" أن أغلبية التعليقات التي تلقتها حملت المضمون الإيجابي الذي أيد فكرتها عن الأخلاق و"ولاد الأصول"، الذين يجعلون الاحترام محل العلاقات العاطفية بينهما، لكنها أيضًا لم تسلم من التعليقات الساخرة التي استقبلتها التي وصفت خطيبها السابق بـ"الثري العربي".

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وتسترجع الفتاة العشرينية في حديثها بداية علاقتها بخطيبها السابق، والتي بدأت في العام 2010، فالإعجاب كان متبادل بينهما حتى بدأت قصة حبهما التي انتهت بالخطوبة، لكن مشاكل وضغوط بين الطرفين تسببت في العدول عن الخطبة والرجوع مرات كثيرة، ليكن عام 2018 هي نهاية قصة حبهما.

انتهاء الخطبة لم يعني انتهاء تبادل الود، فالفتاة العشرينية مازالت على علاقة جيدة بوالدة خطيبها السابق، فهو أيضًا مازال يطمئن على أحوال أسرتها: "مش معنى إن اتنين سابوا بعض يبقى كله إهانات بالعكس الموضوع كله بالاحترام".

أما عن حلويات العيد التي استقبلتها "هبة" من خطيبها، فتروي الفتاة العشرينية، أنه اعتاد فعل ذلك منذ 8 سنوات: "هو متعود كل سنة بيبعتلي الشوكولاتات اللي بحبها.. وبعتهالي عشان ميقطعش العادة وعشان يفرحني مش أكتر.. وطبعًا من غير أي كلام في رجوع أو تقليب في اللي فات".

قررت الفتاة العشرينية التعبير عن الامتنان له عبر حسابها على "فيسبوك": "كنت عاوزة الناس تدعيله.. ومش كل اتنين كويسين لازم يكملوا مع بعض".

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