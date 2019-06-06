كلما كبرت ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت، تبدو إلى حد كبير أقرب إلى الذكورية، فمنذ أن كانت طفلة صغيرة عمرها 3 أعوام، وهي لديها قصة شعر قصيرة، وحينما أصبحت في التاسعة طالبت بأن يكون اسمها "جون".
وبعد أن أصبحت في عمر الـ13 عامًا أصبحت ترتدي الملابس الصبيانية، فكثيرًا ما أطلقت الشائعات بأن ابنة النجمين الهوليوديين عازمة على تغيير جنسها.
وبحسب ما ذكرت "سبوتينك" نقلًا عن صحيفة "La Nacion" الأرجنتينية، بأن الطفة "شيلو" بدأت تتناول حبوب هرمونية منذ عام حتى تشبه الولد.
وبحسب الصحيفة الأرجنتينية، فإن "شيلو" بدأت العلاج الهرموني، فهي لم تشعر يومًا أنها فتاة، لذلك، في سن الـ 12 وبدعما من والديها، بدأت في تناول الهرمونات لتغيير مظهرها.
وأوضحت الصحيفة أن أول أطفال "جولي" و"بيت" تبدو أكثر رجولة، ووفقًا لآخر الصور المنتشرة لها على وسائل التواصل الاجتماعي فيمكن أن تبدو لنا صبي.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه من الصعب جدًا القول إذا كان هذا نتاج الهرمونات أو بفضل الملابس التي تختارها.
كانت هذه تفاصيل خبر "يا خسارتك يا أنوثة".. ابنة أنجلينا جولي تبدأ العلاج الهرموني لتغيير جنسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.