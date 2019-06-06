"يا خسارتك يا أنوثة".. ابنة أنجلينا جولي تبدأ العلاج الهرموني لتغيير جنسها

كلما كبرت ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت، تبدو إلى حد كبير أقرب إلى الذكورية، فمنذ أن كانت طفلة صغيرة عمرها 3 أعوام، وهي لديها قصة شعر قصيرة، وحينما أصبحت في التاسعة طالبت بأن يكون اسمها "جون".

وبعد أن أصبحت في عمر الـ13 عامًا أصبحت ترتدي الملابس الصبيانية، فكثيرًا ما أطلقت الشائعات بأن ابنة النجمين الهوليوديين عازمة على تغيير جنسها.

وبحسب ما ذكرت "سبوتينك" نقلًا عن صحيفة "La Nacion" الأرجنتينية، بأن الطفة "شيلو" بدأت تتناول حبوب هرمونية منذ عام حتى تشبه الولد.

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وبحسب الصحيفة الأرجنتينية، فإن "شيلو" بدأت العلاج الهرموني، فهي لم تشعر يومًا أنها فتاة، لذلك، في سن الـ 12 وبدعما من والديها، بدأت في تناول الهرمونات لتغيير مظهرها.

وأوضحت الصحيفة أن أول أطفال "جولي" و"بيت" تبدو أكثر رجولة، ووفقًا لآخر الصور المنتشرة لها على وسائل التواصل الاجتماعي فيمكن أن تبدو لنا صبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من الصعب جدًا القول إذا كان هذا نتاج الهرمونات أو بفضل الملابس التي تختارها.

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