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بالصور- أماكن يقبل عليها المصريون بكثرة في عيد الفطر.. ابتعد عنها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-معتز حسن

خلال الأعياد والعطلات الرسمية يقبل الكثير من المصريين على بعض الأماكن والمناطق المعتادة التي ارتبطت أسماءها بـ"خروجات العيد" وباتت هذه الأماكن الوجهات المعتادة في الأعياد كل عام.

ويستمر توافد أعداد الزائرين بكثر خلال الثلاث أيام العيد، فإذا كنت من الأشخاص الذين لا يفضلون الزحام، يفضل الابتعاد عن الأماكن التالية:

- التنزه على الكورنيش

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من أكثر الأماكن التي تزدحم بالمواطنين خلال العطلات والأعياد، فهي تصلح للتجمعات العائلية أو للتنزه مع الأصدقاء، والاستمتاع بالهواء المنعش، والتقاط الصور الرائعة، ولكن يصعب الاستمتاع بذلك إذ كنت من كارهي الزحام، فمن الصعب جدًا أن تجد الكورنيش كما هو معتاد في الأيام العادية.

- السينمات

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يفضل كثير من الشباب الذهاب إلى السينمات في الأعياد، خاصة مع تزامن عرض الأفلام الجديدة مع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي تنتشر بكثرة في عديد من المناطق مثل وسط البلد. ولكن خاصة في أيام العيد نشاهد طوابير وتجمعات شبابية بكثرة أمام بوابات السينمات والتي تصل في بعض الأحيان إلى إغلاق الشوارع عن آخرها.

- الملاهي

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تعد الأعياد الرسمية فرصة جيدة لكثير من الأسر للتنزه والاستمتاع بأوقاتهم واللعب مع أطفالهم طوال اليوم. وخاصة أن الأطفال يميلون إلى ألعاب المغامرة والحركة، ولكن مع الزحام الشديد يصعب الاستمتاع بذلك ويسيطر الخوف على الآباء. وداخل الملاهي تكثر الطوابر والتجمعات الشبابية فإذا كنت لا تفضل الأماكن المزدحمة يفضل الذهاب إليها في الأيام العادية.

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- الحدائق العامة

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من الشائع أن خلال أيام عيد الفطر تزدحم الحدائق بالعائلات والشباب، خاصة حديقة الحيوان، فالحدائق بها كثير من الأنشطة الترفيهية التي يمكن القيام بها. والتي تبلغ متوسط الأسعار من 5 جنيهات إلى 20 جنيهًا. وتتميز الحدائق العامة بالمساحات الخضراء الكبيرة وكذلك تكثر بها التجمعات العائلية، لذا من الضروري إعطاء تعليمات للأطفال على عدم الابتعاد عن أسرهم.

- أهرامات الجيزة

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تعد منطقة الأهرامات واحدة من أشهر وأفضل الأماكن السياحية حول العالم، التي يقبل عليها كثير من الزائرين. وهناك يمكن الاستمتاع بركوب الخيل والجمال وعربات الحنطور، والتقاط الصور الرائعة. وأسعار التذاكر للمصريين 20 جنيها وللطالب 5 جنيهات. وعلى الرغم من اتساع مساحة منطقة الأهرامات إلا أنه يوجد به مئات الزائرين من الجنسيات المختلفة.

- برج القاهرة

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يعتبر برج القاهرة أحد معالم القاهرة التي يفتخر به الكثيرون، وتبدأ الرحلة من الصعود إلى البرج والذي يستغرق حوالي 45 ثانية لتستمتع بمشاهدة بانوراما كاملة للقاهرة، وأهم معالم القاهرة مثل الأهرامات، وقلعة صلاح الدين. وتبلغ سعر تذكرته 25 جنيها. وهو من أكثر الأماكن المغلقة المزدحمة خلال أيام العيد ولضمان السلامة يجب على الآباء الانتباه جيدًا لأطفالهم.

- السيرك القومي

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يقدم السيرك القومي الذي يقع في العجوزة العديد من الفقرات والتي تزيد عن 10 فقرات تشمل فقرة استعراض الأسود والنمور. ويفضل الحرص جيدًا خاصة عند اصطحاب الأطفال بسبب كثرة أعداد الزائرينـ والزحام الشديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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