تعرفِ على ألوان الشعر والقصات الأكثر رواجًا لصيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تحرص معظم السيدات على تغير قصات وتصفيفات الشعر في عيد الفطر، وحسب الموضة العالمية نقدم لكِ أبرز تصفيفات الشعر والألوان الأكثر رواجًا في 2019، حسب أبرز مصففي الشعر العالمين على موقع تبادل الصور "الانستجرام":

يمتد ألون الأشقر لربيع وصيف 2019، بجميع درجاته سواء المائل للذهبي، أو المندمج مع اللون الفضي، أو الرمادي.

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اعتمد مصفف الشعر العالمي "منير"، في أخر الفيديوهات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، على دمج الشعر الأشقر مع الأسود، عن طريق ترك الشعر الأسود من بداية فروة الرأس حتى المنتصف، واعتماد اللون الأشقر في نهاية الشعر، وهو يناسب البشرة الخمرية علي عكس الأشقر الصريح فهو يناسب أكثر ذوات البشرة الفاتحة.

بعد أنشار موضة الشعر الطويل واستخدام الإكستنشن في الأعوام الماضية، أصبح الشعر القصير "carey"هو الاختيار الأفضل والأنسب لمعظم الفتيات، إذ يبرز ملامح الوجه، وتبدو أصغر سنًا.

تختلف درجة قصر الشعر بداية من عنق الرقبة حتى الكتف ويختلف من وجه لأخر علي حسب القصة والاستايل، فمثلا أصحاب الوجه المثلث يناسبهم الشعر القصير "short wavy"حتى منطقة الاذن، بينما أصحاب الوجه المستدير يناسبهم قصة الشعر حتى الكتف فقط"long wavy".