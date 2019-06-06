بعد الرنجة والكعك.. 5 وصفات طبيعية لعلاج التلبك المعوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

بعد أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك، تظهر بعض المشاكل في الجهاز الهضمي، نتيجة تغير النظام الغذائي، وتناول كميات كبيرة من الأطعمة التي يصعب هضمها بسهولة، والتي اشتقنا إليها في شهر رمضان مثل الكشري، والرنجة، والكعك والبسكويت.

يستعرض لكم الدكتور، حازم المصري، أخصائي التغذية العلاجية والمناعة في المركز البريطاني لعلاج السمنة، طرقًا طبيعية لعلاج التلبك المعوي الناتج عن تناول أنواع كثيرة من الطعام في آن واحد:

- قشر الرمان:

يعمل على إذابة الدهون المتراكمة في البطن، إذ يحتوي على نسبة عالية من القلويات التي تعمل على توازن نسبة الأحماض بالجسم، ويساعد على محاربة الشعور بالغثيان والإسهال، كما يعمل على علاج الإمساك.

ويساعد أيضا على زيادة نسبة الشعور بالشبع، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ويقلل من خطر سرطان القولون.

- البابونج:

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يعتبر شراب البابونج من أقدم الوصفات الطبيعية التي تعالج مشاكل الجهاز الهضمي، لذا ينصح بتناوله ثلاث مرات في اليوم، إذا كنت تعاني من التلبك المعوي أو عسر الهضم في أول أيام العيد.

- مشروب الزنجبيل:

يمكنك إضافة الزنجبيل الطازج المغلي على العسل الطبيعي، وتناوله صباحًا على الريق، إذ يقلل ذلك من الشعور بعسر الهضم.

- عصير البقدونس:

يساعد على تهدئة وعلاج انتفاخ المعدة، وتنظيم عملية الهضم، ويفضل شربه منقوعاُ.

- القرنفل المغلي:

من أهم مميزاته أنه يخلص الجسم من كافة مشاكل الجهاز الهضمي، الناتجة عن تناول الأطعمة غير الصحية، أو الأطعمة التي يتناولها الإنسان مثل الكشري أو البيتزا.