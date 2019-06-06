ماسك الزبادي للوجه هو الأفضل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 يونيو 2019 07:40 مساءً - فوائد الزبادي على صحة الإنسان جمّة، وقد استطاع أن يُثبت فعاليته في مجال العناية بالبشرة حيث انه يحتوي على مكوّنات تحمي البشرة من أعراض الشيخوخة منها حمض الألف هيدروكسي وحمض اللاكتيك. وفي ما يأتي أفضل ماسك للوجه من الزبادي.

1- ماسك الزبادي والشوفان

في وعاء نظيف ضعي ملعقتين كبيرتين من الزبادي وأضيفي إليهما ملعقتين كبيرتين من الشوفان. امزجي المكونات جيداً لتحصلي على معجون متماسك تستخدمينه كقناع على بشرة نظيفة. اتركي القناع لمدة 30 دقيقة قبل أن تغسلي وجهك بالماء الفاتر. تساعد هذه الوصفة على تقليص المسامات الواسعة وبالتالي تحمي البشرة من حب الشباب والرؤوس السوداء.

يمكنك اعتماد الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

الشوفان علاج للمسامات الواسعة





2- ماسك الزبادي والكركم

يشكّل الزنك أحد أبرز مكوّنات الزبادي، وهو معروف بقدرته على معالجة الالتهابات الجلدية. ضعي في وعاء نظيف ملعقة كبيرة من الزبادي وأضيفي إليها ملعقة من الكركم واخلطيهما جيداً حتى تحصلي على معجون متماسك. استخدمي المعجون كعلاج للأماكن المصابة بحب الشباب، غطي الحبوب بالخليط واتركيها منقولة لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

يمكنك اعتماد الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

الكركم علاج لحب الشباب





3- ماسك الزبادي والكاكاو والعسل

من فوائد العسل قدرته على ترطيب البشرة وتغذيته من الأعماق. ضعي في وعاء نظيف وجاف أربع ملاعق من الزبادي وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من الكاكاو وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. اخلطي المكوّنات جيداً واستخدميها كقناع على الوجه والرقبة لمدة 30 دقيقة قبل غسلهما بالماء البارد.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

الكاكاو يغذي البشرة





4- ماسك الزبادي والبرتقال

تناولي كمية من قشور البرتقال المجفّفة واطحنيها جيداً وأضيفي غليها ملعقة كبيرة من الزبادي. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة تضعينها على وجهك قناعاً لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

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قشور البرتقال للبشرة







5- ماسك الزبادي والخيار

في وعاء نظيف ضعي خيارتين مبروشتين واضيفي إليهما ملعقة من الزبادي. اخلطي المكوّنين جيداً للحصول على عجينة تضعينها قناعاً على وجهك لمدة ربع ساعة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم امسحيه بقطنة مبلّة بماء الورد.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

الخيار لانتعاش البشرة

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