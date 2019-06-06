باحثون: اللحوم البيضاء والحمراء ترفع مستوى الكوليسترول في الدم

أفاد باحثون بمعهد البحوث العلمية، في مستشفى الأطفال في أوكلاند في الولايات المتحدة، أن اللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء، ترفع مستوى الكوليسترول في الدم على عكس الاعتقاد السائد.

وذكر موقع "MedicalXpress"، أن تناول أي نوع من أنواع اللحوم يرفع من مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، الذي يعتبر أحد مسببات الكوليسترول "الضار"، لأن له علاقة بزيادة خطر تصلب الشرايين، بينما الكمية ذاتها من البروتينات النباتية ليس لها نفس التأثير.

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وكان في السنوات العشر الأخيرة انخفض استهلاك الغربيون للحوم الحمراء، وذلك لتجنب أمراض القلب، والأوعية الدموية، وفي نفس الوقت ينصح الخبراء بتناول اللحوم البيضاء "لحم الدواجن" باعتباره غذاء صحيا كبديل للحوم الثدييات.

وبحسب الباحثون، تعتبر الخضروات ومنتجات الألبان والبقوليات ، أكثر فعالية في التحكم بمستوى الكوليسترول في الدم.

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