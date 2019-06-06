صور وفيديو| من "البلوك" لـ"خرابة البيوت".. أسلحة أصالة في الهجوم على أنغام

سلسلة متتابعة من الهجمات الشرسة، تشنها المطربة السورية أصالة على صديقتها الفنانة أنغام، منذ زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، المتزوج في ذلك الوقت من "ياسمين" ابنة شقيقة زوجها طارق العريان، في ظل دعمها الزوجة الأولى لـ"إبراهيم".

"هن" رصدت أبرز تصرفات الفنانة السورية المساندة لـ"ياسمين" الزوجة الأولى، خلال الفقرات التالية:-

وصفت "أصالة" المطربة المصرية بـ"خرابة البيوت"، خلال استضافتها في برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، المذاع بالأمس، قائلة: "مش طايقة أنغام، وعندي شعور مش لطيف اتجاهها، وسقط الاحترام"، مضيفة: "ما عندي مبررات الأشياء الغلط، ومنها خراب البيوت.. الصبية اللي اتخرب بيتها هى ابنة الأخت الوحيدة لزوجي طارق العريان".

ولفتت، إلى أنها ألغت متابعتها من كافة مواقع التواصل الاجتماعي، "عملت بلوك بلوك على رأي رضوى الشربيني".

وأكدت الفنانة السورية، أنها صُدمت كثيرًا عن تأكدها من نبأ زواج أنغام، مستطردة: "في ظل شائعات ارتباطها، قولت لطارق مستحيل أنغام تعمل كده، ممكن أحلف على القرآن"، مرجعة أن صداقتها لن تعود مرة أخرى مع الفنانة المصرية، حال انفصالها عن "إبراهيم".

خلال حوار لها مع مجلة إماراتية، شنت "أصالة" هجومًا واضحًا على أنغام، قائلة إنها أسقطت أنغام من حساباتها، مشيرة إلى أنها تعرف بعض التفاصيل التي "لا تقال" ولا يعرفها البعض عن أنغام.

عقب أيام من تداول نبأ زواج أنغام من "إبراهيم"، غردت الفنانة أصالة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الفنّ إنّ لمّ ينقِّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإنّ لمّ يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه"، ما اعتبره كثيرون رسالة موجهة للفنانة أنغام.

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ويأتي ذلك قبل أن تلغي متابعتها لأنغام عبر تطبيق "إنستجرام"، لترد عليها الأخيرة بإلغاء متابعتها أيضا، خاصةً بعد التغريدة، وتجاهلت الفنانة السورية تهنئة أنغام بصدور ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً"، رغم أنها معتادة على تهنئتها حال إصدارها أي أغنية جديدة.

وظهرت أصالة ممسكة بيد ياسمين عيسى، خلال تواجدهما في الاحتفال بعيد ميلاد دينا الشربيني، خلال الشهر الجاري.

وردت "ياسمين" على دعم أصالة، عبر "إنستجرام"، قائلة: "رب أخت لم تلدها أمك.. مرات خالي اللي الأيام أثبتت الطيبة والحنية والجدعنة.. بحبك أصالة".

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم، طلق زوجته ياسمين عيسى، مؤخرًا بعد طلبها، بسبب زواجه من الفنانة أنغام، ومشاكل عدة حدثت بين الطرفين لنفس السبب، وتمسكت زوجته ياسمين عيسى بالطلاق مع ظهور إبراهيم المتكرر مع أنغام أمام الكاميرا ظاهرًا لها الدعم.

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