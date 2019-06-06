مفتى الجمهورية يوضح حكم إخراج فدية بدون تعويض الصيام

بحلول أيام عيد الفطر المبارك، تجددت تساؤلات المرأة تحديدًا حول حكم إخراج فدية فقط، بديلا عن قضاء الفائت من شهر رمضان.
وأعادت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر "فيس بوك"، نشر مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقتين، للرد على تلك المسألة الفقهية.
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه لابد من التفريق بين أمرين، أولهما الإصابة بمرض مزمن، وفقا لتشخيص الأطباء المختصيين، ما يتبعه إجازة إخراج فدية وليس عليه قضاء الصوم، مستشهدًا بالآية رقم 184 من سورة البقرة: "أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".
وأضاف مفتى الجمهورية، أنه في حالة وجود عذر غير دائم، مثل نزول الدورة الشهرية لعدة أيام، يجب قضاء ما فات من صوم رمضان.
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