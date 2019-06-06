صور| قصيدة وحلوى عمانية.. استعدادات الزفاف الأسطوري لأبناء محمد بن راشد آل مكتوم

تحتفل الإمارات اليوم، بعرس ثلاثة من أبناء محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، وهم حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وأحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

استعدادات هذا العرس ليست قليلة، فقد ألف بالفعل محمد بن راشد آل مكتوم قصيدة يهنئ فيها أبناءه "فرسان دبي" بعقد قرانهم، حملت عنوان "ليل الإمارات أفراح وألحان"، قبل الفرح.

وقال في القصيدة:

"ليل الإمارات أفراحٌ وألحانُ

وفي سماها من الأنوار ألوانُ

بدت بحلتها الخضراء فاتنة

وقد تفتّح بالنّوّار بستان

والريح سجسجُ والبيداء قافية

ربوعها بجميل الورد تزدان

وكيف لا وهي في عُرس قد إحتفلت

بأحمد ثم مكتوم وحمدان

فكل ركن به عطر وأغنية

وكل روض به روح وريحان

أيام أنس بدت تجلي محاسنها

كالبدر والأنجم الزهراء نيشان

تاهت على الغيد في حل وفي حُللٍ

وانحل من حُلل الظلماء مرجان

أنجالي الصِيّدُ أبناء العُلا درجوا

على الشهامة مُذ كانت ومذ كانوا

ربيتكم وسواد الليل يشهد لي

كما تُربي صقور الجور عقبان

وصغتكم بيميني صوغ ذي أدبٍ

فصرتم اليوم للعلياء فرسان

علّمتكم أن تكونوا في العلا شُهباً

تنقضُّ إن عُرِضَت للظّيم أوطان

وكان كل مرادي أن أجهزكم

للمجد إذ كان للأجداد ميدان

ومنهجي كان في تلقينكم وطني

وحب شعبي فحب الشعب برهان

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وكان زايد تاريخاً أدرسه

لكم وأنعم به للمجد عنوان

حتى وصلتم إلى ما كنت أنشده

وأنتم اليوم لي فخر وتيجان

وإذ وصلتم مواصيل الرجال

وفي سن الرجولة تأسيس وبنيان

واليوم أكمل جهدي إذ أزوجكم

وبالزواج يتم الدين والشان

فأكرموا من لهن الحق واحترموا

زوجاتكم فالهدى بر وإحسان

ولتلزموا نهج آباء لكم سلفو

فجدكم راشد والمجد أقران

وعاملوا الناس بالمعروف

واخذوا بطانة الخير إذ للخير أعوان

لكم أبارك من قلبي وأنصحكم

نصيحة من أب يحدوه إيمان

بأن تكونوا بقلب واحد أبداً

بذاك يمتد طول الدهر سلطان".

ولم تقتصر الاحتفالات على ذلك، فقد حرص حاكم دبي على أن يسعد كل بيت من بيوت الإمارات بهذا العرس، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي عند الساعة الرابعة عصرًا، وشارك العديد الدعوة الفاخرة للفرح على مواقع التواصل الاجتماعي، الآتية مع حلوى.

الحلوى عبارة عن "الحلوى العمانية اللذيذة"! وهي حلوى محلية تتكون من الحبهان والسمن والمكسرات وماء الورد، وهي حلوى شهيرة بين الإماراتيين مغلفة بأواني ذهبية رائعة وداخل صندوق مطرز.

وكتب على الصندوق من الداخل، "مناسبة عقد قران أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" وأسفلها "سمو الشيخ حمدان، سمو الشيخ مكتوم، سمو الشيخ أحمد".

يذكر أن الشيخ حمدان يبلغ من العمر 36 عامًا، بينما يبلغ مكتوم 35 عامًا، وأصغرهم هو أحمد إذ يبلغ من العمر 32 عامًا، وجميعًا من نفس الأم، زوجة الشيخ محمد بن راشد الأولى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أو كما تعرف بأم الإمارات.

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