ما بين "الرغي" و"الخيانة".. "فيس بوك" راعي قضايا الخلع والطلاق في مصر

شهدت أروقة محاكم الأسرة في مختلف المحافظات قضايا خلع وطلاق، كان السبب الرئيسي متمثل في مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الإسراف في استخدام "فيس بوك"، بالإضافة إلى الخيانة الزوجية عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، كانا أحد أهم الأسباب الرئيسية في إنهاء الحياة الزوجية لكثير من الأسر المصرية، وزيادة حالات الطلاق والخلع.

"هن" رصدت، خلال هذا التقرير بعض حالات الخلع والطلاق بين الزوجين التي كان السبب الرئيسي بها "فيس بوك".

"أميرة": شفت رسايل خيانته ليا على فيس بوك

"أميرة" هي زوجة ثلاثينية، لم تستطع الاستمرار في حياتها الزوجية بعدما اكتشفت إصرار زوجها على خيانتها بشكل متكرر.

"كل شوية اكتشف خيانة جديدة له" بهذه الكلمات التي عبرت بها عن أسبابها في رفع قضية "خلع" ضد زوجها، لتكتشف أن "فيس بوك" هي الوسيلة التي كان يجذب بها البنات، ويتعرف عليهم من خلاله، متابعة: "كل شوية أشوف رسايل مع بنات على فيس بوك بيخوني معاهم".

زيجة لم تستمر العامين فالزوجة الثلاثينية لم تجد سوى "الخلع" لإنهاء حياته الزوجية بسبب خيانته من خلال "فيس بوك".

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"محمد" يقيم دعوى نشوز ضد زوجته: بتهمل في الأولاد عشان فيس بوك

9 أعوام من الزواج كانت المدة التي تبدلت فيها الأحوال بين "محمد" وزوجته، حيث أقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 2214/2019.

فيروي الزوج في حديثه لـ"هن"، الذي اختار زوجته عن قصة حب، أنه عقب زواجهما تبدلت الأحوال، فأصبحت أكثر "رغي" مع أصدقاءها، وقضاء المزيد من وقتها عبر "فيس بوك" دون الاهتمام بأولادها، حيث تتركهم في رعاية والدتها المسنة: "ليل نهار بتتكلم في المخروب المحمول، وتدخل فيس بوك، والعيال قاعدين مبتفكرش تكلمهم كلمتين".

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رجل عشريني كشف خيانة زوجته على "فيس بوك"

حياتهما الزوجية لم تدم سوى أشهر قليلة، حينما اكتشف زوج عشريني "م.ع" خيانة زوجته له عبر "فيس بوك"، التي بدأت في التعارف على أحد الشباب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، مستغلة غياب زوجها عن المنزل.

"متجوزين بقالنا شهور.. ومفيش أي سبب يخليها تخوني على الفيس بوك"، هكذا روى الزوج العشريني سبب إقامته دعوى نشوز ضد زوجته، في محكمة الأسرة بمنطقة "الكيت كات"، حيث صمم على رفع دعوى نشوز ضد زوجته، التي اتهمها بخيانته عبر "التواصل الاجتماعي".

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