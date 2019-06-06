لحمايتهن من الجرائم.. وسائل النقل مجانية للنساء في نيودلهي

في خطوة جديدة لحماية المرأة الهندية، حيث أنها في بلاد ممتلئ بالجرائم ضدها، تعتزم إدارة العاصمة الهندية نيودلهي، في جعل وسائل النقل العامة مجانية للإناث.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال، أعلن عن ذلك قبل أشهر من الانتخابات، التي سيخوضها حزبه في منافسة شرسة مع حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال "كيجريوال" في مؤتمر صحفي: "تعتبر المواصلات العامة أكثر أمان للنساء لذلك قررت الحكومة أن تكون الحافلات والمترو مجانية لهن".

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وأضاف "كيجريوال"، أن الخطة سيتم تطبيقها في غضون شهرين أو ثلاثة بتكلفة تبلغ 7 مليارات روبية، أي ما يعادل "أكثر من 100 مليون دولار".

وكيجريوال ينتمي لحزب "آم أدمي" (الإنسان العادي)، الذي فاز بجدارة في انتخابات دلهي عام 2015 لأسباب متعددة منها وعوده بتحسين مستوى الأمان للمرأة.

وتعد دلهي، الذي يبلغ عدد سكانها نحو 26 مليون نسمة نصفهم من الإناث، من أكثر المدن الهندية خطورة على النساء، حيث تشهد أعلى معدل للجرائم ضد المرأة.

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