فيديو| أصالة تفتح النار مجددًا على أنغام: خربت بيت بنت الأخت الوحيدة لجوزي

عادت المطربة السورية أصالة نصري إلى الهجوم على الفنانة أنغام، بسبب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ابنة شقيقة زوجها طارق العريان، خلال استضافتها في برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان.

ووصفت "أصالة" المطربة المصرية بـ"خرابة البيوت"، قائلة: "مش طايقة أنغام، وعندي شعور مش لطيف اتجاهها، وسقط الاحترام"، مضيفة: "ما عندي مبررات الأشياء الغلط، ومنها خراب البيوت.. الصبية اللي اتخرب بيتها هى ابنة الأخت الوحيدة لزوجي طارق العريان"، لافتة إلى أنها ألغت متابعتها من كافة مواقع التواصل الاجتماعي، "عملت بلوك بلوك على رأي رضوى الشربيني".

وأكدت الفنانة السورية، أنها صُدمت كثيرًا عن تأكدها من نبأ زواج أنغام، مستطردة: "في ظل شائعات ارتباطها، قولت لطارق مستحيل أنغام تعمل كده، ممكن أحلف على القرآن"، مرجعة أن صداقتها لن تعود مرة أخرى مع الفنانة المصرية، حال انفصالها عن "إبراهيم".

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وهذه ليست المرة الأولى التي تصف فيها أصالة نصري أنغام، حيث قالت عنها "غدارة وخرابة البيوت"، خلال حوارها في برنامج "عايشة شو"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وذلك بعد 3 أشهر من إعلان أنغام عن زواجها الأخير، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بعلاقة الثنائي قبل زواجهما لكنها لم تعاتب أنغام ولم تتحدث معها بهذا الشأن، وفضلت تجنبها تمامًا وحذفها من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أصالة قد شنت هجومًا سابقًا على أنغام، خلال حوار لها مع مجلة إماراتية في مارس الماضي، قائلة إنها أسقطت أنغام من حساباتها، لافتة إلى أنها تعرف بعض التفاصيل التي "لا تقال" ولا يعرفها البعض عن أنغام.

وكان أحمد إبراهيم قد تزوج من الفنانة أنغام منذ عدة أشهر، بعد أن أشرف لمدة عام كامل على ألبومها الغنائي الجديد "حالة خاصة جدا"، ويحرص على إظهار محبته لها من خلال عدد من اللفتات الرومانسية متجاهلا الانتقادات المتواصلة من قبل رواد السوشيال ميديا، وبعض المقربين بسبب زوجته الأولى ياسمين عيسى.

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