صور| بملابس مزينة بـ43 ألف قطعة كريستال تكريم جنيفر لوبيز في CFDA مع الدمية باربي

كرم مجلس مصممي الأزياء في أمريكا "CFDA" الفنانة الامريكية جنيفر لوبيز، والدمية باربي في مجال الموضة.

وانضم أمس، لقب "أيقونة الموضة"، للفنانة الأمريكية جنيفر لوبيز، وقال مجلس مصممي الأزياء في أمريكا "CFDA"، إنها حازت هذا اللقب بسبب "تأثيرها العالمي وطويل الأمد على صناعة الموضة".

ارتدت لوبيز خلال تكريمها تنورة حمراء واسعة وطويلة، مزينة بـ43 ألف قطعة كريستال، مع توب من نفس اللون، ورفعت شعرها لأعلي.

وقالت خلال تكريمها: "أحببت الموضة منذ الصغر، إنه حلم أن أترعرع في برونكس، وأكون هنا بين جميع هؤلاء المصممين، ويتم تكريمي".

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ومن بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة، المغنية الأمريكية بيونسيه، وعارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل، بالإضافة إلى المغنية الباربادوسية، ريانا.

وكرمت كذلك الدمية "باربي" من قبل مجلس "CFDA" سبب تأثيرها في الموضة، وتعاونها مع مصممين محترفين على مدار أكثر من 60 عاما، ونشرت صورة التكريم على "إنستجرام".

من بين المكرمين أيضًا، المصممة إيلين فيشر التي حازت جائزة "Positive Change"، وذلك بسبب اتباعها مبدأ الإستدامة، كما تعهدت علامتها التجارية باستخدام القطن العضوي، والكتان فقط مع حلول العام 2020.

يعتبر تكريم "CFDA" من الجوائز المرموقة بصناعة الأزياء، في مدينة نيويورك الأمريكية.

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