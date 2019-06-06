محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
توقعي في الأسابيع المقبلة وصول العديد من دعوات حفلات الزفاف إلى عتبة بابكِ، أو صندوقكِ البريدي، حسب ما قدم علي موقع "فووج":
فبعد انقضاء شهر رمضان المبارك واحتفالات العيد أصبح الوقت مثالياً لإقامة حفل زفاف في منطقة الشرق الأوسط. ولتكوني على أهبة الاستعداد والتألق في هذه حفلات الزفاف الفاخرة أنتِ بحاجة إلى الحذاء المثالي. ابتعدي عن الخيارات الكلاسيكيّة وجددي إطلالاتكِ بأحذية ذات تصاميم أنيقة وعصريّة، كالحذاء المزيّن بالريش من المصممة الأردنيّة أمينة معادي، أو الحذاء الذهبي اللماع والمرصع بالكريستال من غوتشي. شاهدي اختياراتنا لأجمل الأحذية ذات التصاميم اللافتة حتى تزيّني بها إطلالتكِ في حفلات الزفاف هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 أحذية بتصاميم لافتة ومميّزة لأناقتكِ في حفلات الزفاف هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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