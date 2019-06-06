بالفيديو| أحلام تثير الجدل بقيادتها للسيارة في السعودية.. ومتابعون: لا يجوز

في موقف جديد للفنانة الإماراتية أحلام، أثارت به الجدل بالمملكة العربية السعودية، حيث نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لدى وصولها إلى مدينة جدة السعودية، حيث تحيي حفلها الغنائي، وهي تقود السيارة في الشواع للمرة الأولى.

وأظهر مقطع الفيديو، أحلام وهي تقود سيارة في شوارع جدة معلقة: "جدة الخير.. عروس البحر الأحمر".

وكانت هذه المرة الأولى التي تقود فيها أحلام سيارة في السعودية متجهة إلى المسرح الذي سيقام فيه حفلها.

وأثار مقطع الفيديو الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، حيث كانت أحلام مناهضة لقيادة المرأة السعودية للسيارة، وذلك في عام 2013 حيث قالت في تغريدة لها: "أقول من الآخر مدامكم مسختوها معي وآخر رد لكم مني مشوا بوزكم مافي سواقه ويالله اقطعوا أنا ضد السواقه في السعوديه بلد الحرميين".

ورفض بعض رواد التواصل الاجتماعي قيادة الفنانة الإماراتية أحلام للسيارة في شوارع جدة السعودية.

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بينما رحب البعض بمجيء الفنانة الإماراتية أحلام لأرض المملكة العربية السعودية، وإحياء حفلها الغنائي ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.

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