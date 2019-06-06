"الجمال المفرط" أغرب مخالفة لشرطي مرور لفتاة بأوروجواي

في حادث غريب من نوعه، شهدته مدينة بايساندو بأوروجواي، حينما أراد شرطي التعبير عن إعجابه بفتاة كانت تسير في أحد شوارع المدينة، حيث أعطها مخالفة بسبب "الجمال المفرط على الطرق العامة".

مخالفة غريبة كانت السبب في تحويل الشرطي للتحقيق معه، حيث استغل وثيقة رسمية لأغراض غير مصرح بها، كما أنه لم يكتفي ذلك، إذا كتب في قسم ملاحظات بالمخالفة "أنا أحبك".

وبحسب ما ذكره موقع "أوديتي سنترال"، أن المخالفة تم انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اعتبره الكثيرون بالمسئ في حق الفتاة.

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واختلفت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، مع هذه المخالفة، حيث أبدى البعض إعجابهم بطريقة الشرطي، بينما اتهم الكثيرون منهم أن الشرطي أساء استخدام سلطته في التحرش بالفتاة، في حين أن البعض أطلق على الشرطي وصف "شرطي مرور الحب".

ويخضع حاليًا الشرطي للتحقيق بسبب ما فعله، لاستخدامه الوثيقة في أغراض غير مصرح بها، وهو الأمر الذي لم يكن في حسبان الشرطي.

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