كفيفة تتعرض للإهانة بسبب الاحتفال بعيدميلاد طفلتها

كانت السيدة البريطانية ليبي هانلي، تستعد للاحتفال بعيد ميلاد طفلتها ذو الـ3 أعوام، وعند دخولها حمام السباحة، حيث تتواجد صغيرتها، منعها أحد رجال الإنقاذ لكونها سيدة كفيفة لا تستطيع المشاهدة، وهو ما تسبب لها بإحراج شديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، إن "ليبي" السيدة الثلاثينية، شعرت بإحراج شديد بسبب ما فعله معها رجل الإنقاذ أمام الجميع، غير مراعيًا حالتها الإنسانية.

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وكانت الطفلة "ماديسون" تجري حول المسبح، وحينما حاولت الأم الدخول لمفاجأة ابنتها بعيد ميلادها، فاجأها أحد الموظفين بقوله: "أنت بحاجة إلى مشاهدة طفلتك"، فتحدثت معه بأنها تكافح من أجل رؤيتها، ليرد عليها بألا تأتي إلى حمام السباحة إذا كانت لا ترى.

وأوضحت "ليبي" للصحيفة البريطانية، أنها مسجلة عمياء، لكنها تستغرق بعض الوقت حتى تتكيف عينيها مع الضوء، بعد إزالة نظارتها.

وطالبت السيدة الثلاثينية بضرورة تدريب الموظفين على المساواة وعدم التمييز.

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