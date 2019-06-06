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نشرت الإعلامية هالة سرحان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صور لها برفقة أحفادها.
وظهرت سرحان، في الصورة وهي تحتضن أحفادها من زوجها الدكتور طلال واصل.
وتقيم الدكتورة هالة سرحان الآن في مدينة لوس أنجلس الأمريكية، ولديها ابنه من زوجها الدكتور طلال واصل وهي سارة، ولديها منها حفيدان وهم "ميشو وليلاني"، بالإضافة إلى ابن من الإعلامي عماد أديب، ولم يتزوج بعد.
يُذكر، أن آخر ظهور إعلامي لهالة سرحان كان من خلال برنامج "لايف من الدوبلكس" عبر شاشة cbc.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. هالة سرحان تظهر بصحبة أحفادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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