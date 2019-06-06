7 أطعة تحافظ على الدماغ من "الخرف"

"الخرف" مرض يصيب كبار السن، متمثل في تراجع في القدرات المعرفية، والذاكرة، ويصيب تقريبا 50 مليون شخص حول العالم، كما يتم تشخيص ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر النظام الغذائي هو المسؤول الأول عن الصحة العامة، وتوجد أطعمة بالفعل تساعد على التقليل من فرص الإصابة بالخرف، بحسب "بي بي سي" ومن بينها ما يلي:

الأسماك

البروتين الموجود في الأطعمة البحرية، له تأثير مفيد للغاية على الدماغ، وكذلك الزيوت الصحية، وينصح بتناوله مرة في الأسبوع.

الفراولة والتوت

تحتوي الفراولة والتوت، على العديد من العناصر المضادة للأكسدة التي ثبت أنها تبطئ ضمور الخلايا المعرفية بالدماغ.

المكسرات

هي مصدر كبير للطاقة، حيث يساعد 30 جرام فقط من المكسرات يوميا في الوقاية من الإصابة الخرف، كما أنها مصدر للبروتين والمعادن والألياف.

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الورقيات الخضراء

تؤخر الأطعمة ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ، ضمور خلايا الدماغ.

فيتامين B

هي مهمة جدا لصحة الدماغ، حيث أظهرت تجربة على مجموعة ممن يعانون من ضعف الادراك المعتدل وجود استجابة مشجعة عقب تناول فيتامينات بي.

الكاكاو

الكاكاو له تأثير على الأعصاب، وقد يكون قادرا على إنقاذ أو استعادة أو تجديد الخلايا ووظائف الجهاز العصبي.

الأفوكادو

بالإضافة إلى كونه الغذاء الصحي الأشهر في الوقت الحالي، فهو أيضا غني بالدهون المفيدة للدماغ.

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