كارول سماحة برفقة ابنتها: عيد سعيد من عروستي الصغيرة

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها برفقة ابنتها تالا، وهي تحتفل بعيد الفطر على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت كارول في تعليقها على الصورة، هنأت فيه المسلمين بعيدهم "عيد سعيد مني ومن عروستي الصغيرة"، وظهرت مرتدية كاجوال وكاب، وكذلك ابنتها التي كانت مرتدية "تي شيرت" من اللون الأسود.

تفاعل متابعي كارول معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "شبه باباها بالظبط"، و"الخالق الناطق انتي".

Advertisements

يذكر، أنه بعد طرح الفنانة كارول سماحة أغنيتها "المطلقة"، والتي تتحدث فيها عما تتعرض له المطلقات من نظرات سلبية في المجتمع، واجهت كثير من شائعات الطلاق، ولكنها نفتها مؤكدة أنها لا تزال متزوجة، وتجمعها بزوجها علاقة طيبة، وهو أبو ابنتها.

​