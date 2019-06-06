مجموعة فيليب ليم لريزورت 2020.. صديقة للبيئة بطابع عسكري ورجالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قام المصمم فيليب ليم ببناء مجموعة ريزورت 2020 على ثلاثة أركان رئيسة: الطابع العسكري والأقمشة المستدامة والتصاميم الرجالية.

وخلال تصوير لوك بوك المجموعة قال المصمم: "نقوم بتطوير خزانة عملائنا في كل موسم بإضافة قطع يمكن التعرف عليها لجعلها مألوفة لكن مع تجديدها في الوقت نفسه".

وأضاف: "لقد وضعت هدفًا لتلبية احتياجات امرأة فيليب ليم بالحفاظ على السمة المميزة لقطعنا التي تتميز بالبساطة والأناقة مع الالتزام بقواعد العلامة التجارية".

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ويقبع الطابع العسكري في قلب الحمض النووي للعلامة التجارية، ولهذا كان هناك تركيز كبير على القطع المكتبية، كما قدم المصمم تصاميم ناعمة وأنثوية، بما في ذلك مجموعة شبيهة ببدلة جمبسوت مكونة من سترة بأكتاف بارزة مبالغ فيها وبنطلون بتنورة مدمجة في الخلف.

كما شملت المجموعة عناصر قابلة للفصل في أماكن أخرى على قمصان التونيك والمعاطف، بما في ذلك ياقات قابلة للإزالة أتت على شكل أوشحة باندانا أنيقة.

وابتداءً من الموسم الماضي، بذل المصمم مجهودًا ليقدم أزياءه بأقمشة ومواد مستدامة، واستخدم في مجموعة قماش الدنيم المعاد تدويره، وشملت المواد المستدامة أيضًا الإكسسوارات مثل حقيبة Alix المصنوعة من جلد خالٍ من الكروم.