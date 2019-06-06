موديلات مميَّزة لطويلات القامة من ميلانيا ترامب

تعدّ ميلانيا ترامب واحدة من أشهر النساء في العالم في وقتنا الحالي، ليس فقط لكونها زوجة رئيس الولايات الأميركية المتحدة، بل أيضًا لكونها واحدة من أيقونات الموضة، وخلال الأعوام الماضية شاهدناها بالفعل في عدد من الإطلالات الأنيقة والمميزة، وقوامها الممشوق ساعد في جعل هذه الاطلالات تبدو أكثر جمالًا أيضًا، وجميعنا نعلم أنها كانت عارضة أزياء في السابق، وطولها يصل إلى 180 سم، وكل هذا يساعدها في أن تبدو متألقة ورشيقة في مختلف الاطلالات، واخترنا مجموعة من موديلات الفساتين المميزة المثالية لطويلات القامة، مستوحاة من ميلانيا ترامب.

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ميلانيا ترامب تُلف الأنظار بأحدث إطلالاتها

فستان أبيض بقصة القميص

شاهدنا ميلانيا ترامب وقد تألقت في اطلالة صباحية اختارت فيها فستان ميدي باللون الأبيض، بقصة القميص بأكمام متوسطة الطول، وزينت خصرها بحزام من الجلد باللون البني، وحذاء باليرينا من دون كعب باللون العسلي، وأكملت اللوك بنظارات شمسية باللون الأسود.

فستان معرق من غوتشي

مؤخرًا وفي أحدث إطلالاتها شاهدنا ميلانيا ترامب واختارت فستانًا صيفيًّا من "غوتشي" مصنوعًا من قماش الحرير، طوله وصل أعلى حد الكاحل، وزينت خصرها بحزام باللون الأخضر، وأكملت الإطلالة بحذاء بكعب عالٍ من الجلد باللون البيج.

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فستان ماكسي معرق بالورود

في إحدى المناسبات الرسمية شاهدنا ميلانيا ترامب وتألقت في فستان ماكسي باللون الأسود، مطرز بشكل كامل بورود باللون الأبيض، تصميم الفستان أنيق، حيث إنّ أكمامه متوسطة الطول وقصته منسدلة وصلت حدّ الأرض، مزين بحبات من الكريستال بطريقة ناعمة عند منطقة الخصر.

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