لصيف منعش.. إليك طريقة عمل مشروب سموثي الأناناس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

كوب عصير البرتقال

كوب أناناس

الموز : 2 pcs (متوسطة الحجم)

ملعقتان كبيرتان سكر

كوب زبادي(بدون نكهة مضافة)

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كوب ثلج

طريقة التحضير:

1ـ في الخلاط الكهربائي، توضع كلّ المقادير باستثناء الزبادي. ثم، تخلط بهدف الحصول على مزيج متجانس.

2ـ بعدها، يضاف الزبادي إلى هذا الخليط، مع متابعة الخلط.

3 ـ يقدّم على الفور في كوب مزيّن بقطع الأناناس الصغيرة.