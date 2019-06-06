لصيف منعش.. إليك طريقة عمل مشروب سموثي الأناناس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
كوب عصير البرتقال
كوب أناناس
الموز : 2 pcs (متوسطة الحجم)
ملعقتان كبيرتان سكر
كوب زبادي(بدون نكهة مضافة)
كوب ثلج
طريقة التحضير:
1ـ في الخلاط الكهربائي، توضع كلّ المقادير باستثناء الزبادي. ثم، تخلط بهدف الحصول على مزيج متجانس.
2ـ بعدها، يضاف الزبادي إلى هذا الخليط، مع متابعة الخلط.
3 ـ يقدّم على الفور في كوب مزيّن بقطع الأناناس الصغيرة.
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