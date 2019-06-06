أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية..اختاري الأنسب لكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 يونيو 2019 01:39 مساءً - تُعرف البشرة الدهنيّة بأنها تفرز كمية كبيرة من الزيوت، ويعود ذلك إلى زيادة الغدد الدهنيّة الموجودة في الجسم.



لكنّ صاحبة هذا النوع من البشرة تنزعج أحيانًا من كثرة الشوائب والبثور التي تظهر على وجهها، بخاصة عند الذقن وحول الأنف، لأنّها أماكن تكثر فيها إفرازات الدهون، وهذه مشكلة مزعجة تحول دون ثبات المكياج طيلة اليوم، وقد تشوّه بالتالي جمال الاطلالة.

أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية



لذا نعرض لكِ أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية، وهي ترتكز على المياه وخالية من الزيوت لتلائم نوع جلدكِ.



اختاري الفاونديشن المركب من السوائل والخالي من العيوب، لأنه يحتوي على جل سيروم ويساهم في جعل مكياجكِ يدوم طويلًا. كما أنّ مؤشر الحماية من الشمس فيه هو يكون بدرجة 30.



ويمكنكِ اختيار كريم أساس يناسب كلّ أنواع البشرة، ومنها بشرتكِ الدهنية، وذي تركيبة خفيفة وناعمة، لا يتجمّع على البشرة ولا يحتوي على أيّ نوع من الزيوت. ويرتكز على الماء والفيتامينين A وC.

كريم الأساس





كما يمكنكِ اختيار كريم أساس ذي تركيبة خفيفة الوزن، ترتكز على الماء بنسبة 80% لترطيب بشرتكِ الدهنية. وأن يكون مستحضرًا مضادًّا للمياه، ويدوم بالتالي طيلة اليوم. ومخصّصًا للتطبيق على الجسم.



وهناك فاونديشن يرتكز على المياه وهو خالٍ من الزيوت، ليمنح بشرتكِ إشراقة لا مثيل لها، وسحنة طبيعية رطبة. كما أنه يتضمّن مؤشر الحماية من الشمس بدرجة 15.



وأخيرًا كريم أساس مناسب لبشرتكِ الدهنية. هو يخفي الشوائب من بثور، والخطوط الرفيعة والتجاعيد، بفضل تركيبته الخفيفة التي ترتكز على المياه والخالية من الزيوت. كما أنه يبقي البشرة رطبة لأكثر من 18 ساعة.

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