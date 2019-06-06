عبايات تحت 500 ريال سعودي من موقع كشختنا

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 يونيو 2019 01:39 مساءً - عبايات مميزة، اخترناها لك من موقع كشختنا اذ لا بد لك أن تحظي بأفضل اطلالة ممكنة بعبايتك الشرقية الجميلة.
والحصول على اطلالة راقية، لا يعني أن تصرفي أموال طائلة لاقتنائها بل على العكس، يمكنك بأسعار معقولة أن تتمتعي باطلالة مميزة وملفتة دون أي مبالغة في التفاصيل.
من هنا اخترنا لك أبرز صيحات العبايات التي تليق بأجواء العيد والتي لا يتعدى ثمنها الـ 500 ريال سعودي.
عبايات زمرد
الفتي أنظار الجميع بعباية باللون الأحمر من زمرد ذو تفاصيل فاخرة وجميلة. بسعر 112 ريال سعودي. اضغطي على الرابط لشرائها
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عبايات اسراء
أواختاري من عبايات اسراء هذا التصميم المزين بالريش بسعر 367 ريال سعودي. اضغطي على الرابط لشرائها
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جلابيات كريستال تتش
واذا أردت لفت الأنظار بالعباية المنقشة، فلا بد وأن تقتني جلابية من التول بطباعة عصرية من كريستل تتش الجميل المتداخل الرسمات بسعر 376 ريال سعودي. اضغطي على الرابط لشرائها
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جلابية زمرد
يمكنك أيضاً أن تختاري جلابية زمرد ذات رقائق الذهب والمصنوعة من الحرير، بسعر 302 ريال سعودي. اضغطي على الرابط لشرائها
اختاري اطلالات مشابهة من موقع كشختنا
للمزيد من الجلابيات شاهدي كامل مجموعة زمرد Zumurud
لا تنسي أن اطلالتك في العيد هي العامل الأهم ومن المهم أن تلفتي أنظار الجميع بها. لذا يمكنك أن تضيفي اليها أكسسوارات متناغمة تزيد من جاذبيتها ورونقها.
ولكي تحصلي على المزيد من الاطلالات المتنوعة، ما عليك سوى التوجه نحو موقع كشختنا، الوجهة الأولى للتصاميم الشرقية السعودية التي تلبي ذوق المرأة العربية الأنيقة والمعاصرة. اضغطي على الرابط لزيارة الموقع:https://www.aljamila.com/saudidesigns/
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