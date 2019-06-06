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عبايات تحت 500 ريال سعودي من موقع كشختنا

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 يونيو 2019 01:39 مساءً - عبايات مميزة، اخترناها لك من موقع كشختنا اذ لا بد لك أن تحظي بأفضل اطلالة ممكنة بعبايتك الشرقية الجميلة.
والحصول على اطلالة راقية، لا يعني أن تصرفي أموال طائلة لاقتنائها بل على العكس، يمكنك بأسعار معقولة أن تتمتعي باطلالة مميزة وملفتة دون أي مبالغة في التفاصيل.
من هنا اخترنا لك أبرز صيحات العبايات التي تليق بأجواء العيد والتي لا يتعدى ثمنها الـ 500 ريال سعودي.

 

عبايات زمرد


الفتي أنظار الجميع بعباية باللون الأحمر من زمرد ذو تفاصيل فاخرة وجميلة. بسعر 112 ريال سعودي. اضغطي على الرابط لشرائها

جلابية حمراء مع حجاب مطابق
جلابية حمراء مع حجاب مطابق

 

 

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 للمزيد من الجلابيات شاهدي كامل مجموعة زمرد Zumurud

 

 

عبايات اسراء


أواختاري من عبايات اسراء هذا التصميم المزين بالريش بسعر 367 ريال سعودي. اضغطي على الرابط لشرائها

 

عباية باللون الاسود مزينة بالريش
عباية باللون الاسود مزينة بالريش

 

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 للمزيد من العبايات شاهدي كامل مجموعة عبايات اسراء Israa

 

 

جلابيات كريستال تتش

واذا أردت لفت الأنظار بالعباية المنقشة، فلا بد وأن تقتني جلابية من التول بطباعة عصرية من كريستل تتش الجميل المتداخل الرسمات بسعر 376 ريال سعودي. اضغطي على الرابط لشرائها

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جلابية من التول بطباعة عصرية
جلابية من التول بطباعة عصرية

 

اختاري اطلالات مشابهة من موقع كشختنا

للمزيد من الجلابيات شاهدي كامل مجموعة كريستال تتش Crystal Touch

 

 

 

جلابية زمرد


يمكنك أيضاً أن تختاري جلابية زمرد ذات رقائق الذهب والمصنوعة من الحرير، بسعر 302 ريال سعودي. اضغطي على الرابط لشرائها
 

 

جلابية رقائق الذهب من الحرير
جلابية رقائق الذهب من الحرير

اختاري اطلالات مشابهة من موقع كشختنا

للمزيد من الجلابيات شاهدي كامل مجموعة زمرد Zumurud

 


لا تنسي أن اطلالتك في العيد هي العامل الأهم ومن المهم أن تلفتي أنظار الجميع بها. لذا يمكنك أن تضيفي اليها أكسسوارات متناغمة تزيد من جاذبيتها ورونقها.

ولكي تحصلي على المزيد من الاطلالات المتنوعة، ما عليك سوى التوجه نحو موقع كشختنا، الوجهة الأولى للتصاميم الشرقية التي تلبي ذوق المرأة العربية الأنيقة والمعاصرة. اضغطي على الرابط لزيارة الموقع:https://www.aljamila.com/saudidesigns/

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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