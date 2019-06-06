فساتين مُبهجة من المدونة حنين الصيفي لإطلالتكِ في إجازة عيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 يونيو 2019 01:39 مساءً - التصميمات المُبهجة والأنيقة، مناسبة لأجواء عيد الفطر المبارك، بخاصة الفساتين بالألوان المميزة والرائجة هذا الصيف، كالأصفر والأبيض، والتصميمات المعرقة بالورود، مع الأكمام الطويلة المناسبة للمحجبات.



وقد لاحظنا أنّ المدونة الخليجية حنين الصيفي، تعتمد بشكل كبير هذا النوع من الفساتين الصيفية، والتي تنوعت موديلاتها ما بين الكاجوال والكلاسيك، التي قد تلهمكِ خيارات متنوعة تناسبكِ.



الفساتين المخططة من حنين الصيفي

فساتين حنين الصيفي



هذا الفستان الفخم المخطط بلوني الأبيض والأسود، سيبدو كلاسيكيًّا ومترفًا للغاية لسهرات عيد الفطر، مع رباط الخصر الأنيق، مع التطريزات بألوان البينك الوردية على منطقة الصدر، نسقت معه حنين الصيفي حذاءً بكعب عالٍ باللون النود، وحجابًا أنيقًا بالأبيض الثلجي للمسة غاية في الأنوثة.

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حنين الصيفي بفستان أبيض بتصميم القفطان

فساتين حنين الصيفي بألوان فاتحة





التصميمات لفساتين القفطان، من الصيحات المتداولة بشكل كبير الآن، وهي تأتي في المنتصف ما بين الفساتين والقفطان المغربي، بموديل بسيط وهادئ، مع لمسة من حزام الخصر المطرز، وتطاريز عند منطقة الصدر، مميز لمناسبات العيد، سواء ستعتمدينه كعباية لاستقبال الضيوف، ولحفلات العائلة الفخمة، أو ستختارينه لسهرات عيد الفطر المبارك.

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الفساتين الصيفية مثالية لإجازة العيد

فساتين حنين الصيفي لإطلالة مميزة





إذا كانت وجهتكِ هذا العيد أحد الأماكن الساحلية، فاختاري هذا الفستان المنقط البسيط باللون الكحلي الزاهي، نسقت معه حنين حزام الخصر وكعبًا عاليًا، من الممكن أن تضيفي لمسة صيفية بالتغيير قليلًا بستايل الحزام الكلاسيكي، مع الحذاء الخوص.

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عباية بيضاء أنيقة مع تطريزات الدانتيل

حنين الصيفي بفستان بألوان مبهجة





اللمسة الأنثوية بتطريزات الدانتيل ملهمة للصبايا صاحبات الذوق المخملي الجذاب، أساسي في دولابكِ للعطلات والمشاوير مع الصديقات، ومناسب أيضًا لمشاويركِ بعيد الفطر، كهذه العباية البيضاء مع تطريزات الدانتيل الأسود من حنين الصيفي، تألقي بها بالمشاوير النهارية أو كعباية استقبال بالعيد.

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أخبرينا أيّ عباية من المدونة حنين الصيفي أعجبتكِ لعيد الفطر 2019؟