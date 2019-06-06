أصالة "ذات الرداء الأخضر" بالسعودية في حفل عيد الفطر

شاركت الفنانة أصالة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها من أحدث حفلاتها بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت أصالة بـ"رداء أخضر"، لامع، بدون أكمام ووضع عليه ما يشبه العباءة، من تصميم نيكولا جبران، ورفعت شعرها لأعلى، مع ميك أب لطيف مناسب للسهرات.

وأرفقت أصالة الصورة بتعليق، "الحمد لله كانت حفله أكتر من حلوة، والنّاس سمّيعه وحلوين وأهلّ طيبين، وعيدي معهم كان غير في دمّام الذوق والرقيّ، وفستاني من صديق القلّب المُبدع نيكولا جبران، وكلّ الشكر لكلّ من اهتمّ اليوم فيني".

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وكانت أصالة قد أحيت حفل عيد الفطر في المملكة العربية السعودية، بإشراف من الهيئة العامة للترفيه.

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