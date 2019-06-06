شاركت الفنانة أصالة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها من أحدث حفلاتها بالمملكة العربية السعودية.
وظهرت أصالة بـ"رداء أخضر"، لامع، بدون أكمام ووضع عليه ما يشبه العباءة، من تصميم نيكولا جبران، ورفعت شعرها لأعلى، مع ميك أب لطيف مناسب للسهرات.
وأرفقت أصالة الصورة بتعليق، "الحمد لله كانت حفله أكتر من حلوة، والنّاس سمّيعه وحلوين وأهلّ طيبين، وعيدي معهم كان غير في دمّام الذوق والرقيّ، وفستاني من صديق القلّب المُبدع نيكولا جبران، وكلّ الشكر لكلّ من اهتمّ اليوم فيني".
وكانت أصالة قد أحيت حفل عيد الفطر في المملكة العربية السعودية، بإشراف من الهيئة العامة للترفيه.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة "ذات الرداء الأخضر" بالسعودية في حفل عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.