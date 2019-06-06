بـ"بيبي بلو" و"ويفي".. سمية الخشاب تعيّد على متابعيها على "فيسبوك".. جمهورها: أحلويتي بعد الطلاق

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تهنئ متابعيها بعيد الفطر المبارك.

ارتدت سمية الخشاب في الصور فستان "بيبي بلو"، ضيق قصير بدون أكمام، أظهر قوامها الرشيق، حيث شد حزام وسطها، وأظهرت الكرانيش "كيرفات" جسدها، واختارت تسريحة شعر "ويفي"، منسدل، مع ميكب لائم إطلالتها.

وتفاعل متابعو سمية معها عبر الإعجابات والتعليقات، وتداول رواد "السوشيال ميديا" الصور على نطاق واسع معتبرين المطلقة تزداد جمال وأنوثة بعد الطلاق، وجاء من بين التعليقات، "على كدة المتجوزة تطلق، واللي مش متجوزة تتجوز وتطلق"، وجاء في تعليق آخر، "دا شد ومد وشفط وكنتور ودفع فلوس قد كدا اصرفي من غير ما تطلقي"، و"لا ده احنا نشيل الطحال بقي"، و"انتي بتحلوي كدة ليه"، وقال آخر، "جميله ياسميه، الفستان تحفه ولون والبيبي بلو كمان حلو اوي عليكي".

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يذكر أن الفنانة سمية الخشاب انفصلت مؤخرا عن الفنان أحمد سعد بعد خلافات كبيرة حدثت بينهما، وقالت سمية إنه تسبب لها في تدمير الطحال، وطرحت اغنية بعنوان، "بتستقوى"، فيما رد سعد على ذلك بأنها سرقت منه شقة يمتلكها ولحن أغنية.

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