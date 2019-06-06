مجموعة أزياء مونسيه لموسم ريزورت 2020.. مستوحاة من ألعاب الطاولة الفيكتورية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كان الطقس في مدينة نيويورك حارًا ومشمسًا بشكل مناسب يوم الجمعة الماضي، حيث قدمت علامة مونسيه التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها مجموعة ريزورت 2020.

في الساحة الخارجية لشارع 28 Liberty Street في الحي المالي في مانهاتن، وعلى الأرضيات الحجرية ومنحوتة بـ "مجموعة الأشجار الأربع" الضخمة لـ Jean Dubuffet، أقيم عرض مجموعة الأزياء الرجالية والنسائية لموسم العطل، و تحت أشعة الشمس الساطعة، جلس الحاضرون بما في ذلك نيكي هيلتون روتشيلد والناشطة نور تاجوري على مقاعد بسيطة على طول الحدود الدائرية للممر.

وانطلق العرض بعرض تشكيلة من الإطلالات بظلال الأبيض والأسود و الكريمي، مع إبراز مهارة العلامة التجارية في الخياطة الراقية الكلاسيكية وملابس الرجال.

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وزينت قطع الملابس المحايدة كالسراويل الحريرية والفساتين المتدفقة بتقليمات سميكة ورقيقة باللون الأصفر والبرتقالي والأزرق الداكن.

ومع استمرار العرض، برزت معاطف الترانش خفيفة الوزن وقطع منقوشة بالكاروهات باللونين الأزرق والكاميل، مع ظهور اللون الأحمر المشرق على البنطالونات، ومعطف وفستان ترابيز بكتف واحدة وذيل متدفق على الأرضية، وظهرت طبعات مستوحاة من لعب الورق في جميع أنحاء المجموعة فأضفت عليها لمسة مرحة.

وتم تنسيق الإطلالات مع حقائب بوهيمية مصنوعة من أقمشة تتناسب مع ملابس المجموعة، وكذلك الأساور المصنوعة من الخرز الملون والأحزمة السلسلة.