"ليلا روز" تُقدِّم تصاميم بألوان مُشرقة من وحي الستينات

قدّمت المصممة ليلا روز على مدار المواسم القليلة الماضية، عروضًا حية مفصّلة من عرض "Roseminster Dog Show" للخريف إلى حفلات الحديقة لمجموعات الزفاف ومسيرات الربيع المليئة بالحلويات والكوكتيلات والحضور المبتسمين.

ورغم أن المصممة اختارت مكانًا أكثر هدوءًا لموسم ريزورت 2020، في صالة العرض فإن ملابسها كانت تشع بالمرح والطاقة الإيجابية.

اقرأ أيضا:واكبي أجدد الصيحات واعتمديها بطريقة صحيحة مع الأقمشة المصبوغة

وتميل مجموعات روز إلى البدء بالألوان والأقمشة، ولوحة ألوان هذا الموسم شملت اللون الوردي الغامق والأحمر مع اللونين الكلاسيكيين بالأبيض والأسود، من هناك؛ برزت روح الستينات من لوحة ألوان بظلال الأزرق، وأتت القطع البارزة في المجموعة بصور ظلية ضخمة وخفيفة الوزن.

وبرز كاب بالقبعة باللون الأحمر والذي تميز بتصميم أنيق وشيك وفستان متدفق، بالإضافة إلى تصاميم الدانتيل مثل فستان الكشاكش المتدرج الألوان وفستان سليبدريس باللون الكريمي بحواف من الدانتيل مطابقة.

Advertisements

وشملت المجموعة فستان الكوكتيل الوردي والأحمر بحواف خامة، كما ظهرت التفاصيل النسيجية في كنزات صوفية مطرزة بلون الفشار، وتنورة من الدانتيل بقصة حرف A وبخصر عال، وفساتين جاكار من الأزهار وفساتين مطرزة، كما ظهر معطف بنقشة غرافيكية منسوجة باللون الرمادي والأزرق مستوحاة من أريكة عتيقة.

أضفت ظلال الألوان المشرقة والرسوم الغرافيكية طابعا عصريا على قطع المجموعة المحتشمة والجميلة.



قد يهمك أيضا:الأقمشة المُرقّعة بالألوان تحتل منصّات عروض الأزياء الربيعية

"الأقمشة المنقطة" تجتاح عالم الأزياء في موسم 2019