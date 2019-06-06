ميلانيا ترامب بإطلالة جديدة وحقيبة باهظة بـ64 ألف دولار

تلفت ميلانيا ترامب منذ بداية جولتها الرسمية في لندن التي تستغرق 3 أيام، الأنظار بأكثر من إطلالة تميزت بالأناقة والجاذبية، وصباح الأربعاء سرقت سيدة أميركا الأولى الأنظار بإطلالتها مرة أخرى.

وانضمت ميلانيا إلى زوجها الرئيس دونالد ترامب هذا الصباح، لعقد اجتماع مع تيريزا ماي وزوجها فيليب، في "10 شارع دونينغ"، وهو مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بريطانيا.

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وتصدرت إطلالة ميلانيا العناوين، حيث ارتدت معطفًا بيج أنيقا من علامة "سيلين"، وأضفت لمستها الخاصة من خلال إضافة ذلك الحزام الأسود لتحديد خصرها، كما أكملت إطلالتها بحذاء أسود أنيق وحقيبة بنفس اللون، وفي حين أنه لا خلاف على أناقة إطلالتها، إلا أن حقيبتها الـ"بيركين" السوداء كانت من سرق الأضواء وصاحبة الجدل الأكبر في إطلالتها، حيث بلغت تكلفتها نحو 50 ألف جنيه إسترليني بما يعادل 63.71 ألف دولار.

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وتُعرف حقائب "بيركين" من "هيرمس" بقيمتها الباهظة، ولكن هذه الحقيبة تعد مميزة؛ لأنها من مجموعة "بيركين 25" ومُصممة من جلد تمساح النيل، وهو نوع نادر من جلد التمساح، ويأتي من التمساح النيلي أو الأفريقي والموجود في جنوب أفريقيا، وإضافة إلى سيدة أميركا الأولى، تعد حقائب "بيركين" هي المفضلة لدى الكثير من النجمات، أبرزهن "فيكتوريا سيكريت".

واعتمدت "ميلانيا" إطلالة بلون هادئ، اختارت "تيريزا" الأزرق الزاهي عنوان إطلالتها، إذ ارتدت بدلة تنورة وحذاء بنفس اللون اللافت.

تأتي هذه الإطلالة لميلانيا، بعد تألقها بـ3 إطلالات مختلفة الثلاثاء، كان أبرزها ثوبها الأبيض الأنيق من ديور، والذي ارتدته خلال مأدبة العشاء برفقة العائلة البريطانية المالكة في قصر باكنغهام في حضور الملكة إليزابيث.

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