20 فكرة لأظافر مميزة في زفافك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

لمسات براقة، خطوط هندسية، رسومات فنية، ملصقات ظريفة، وأزهار في كلّ مكان..

إن كنت في حياتك اليومية تعشقين الأظافر الملونة والمزدانة بأساليب مبتكرة، فيجب أن تكون أظافرك متميزة على النحو عينه يوم زفافك، وإيك بعض الأفكار التي ستضفي لمسة من الأناقة إليها، وتمنحك إطلالة عروس استثنائية وغير تقليدية، حسب موقع "BAZAAR".

1- خريطة النجوم

إن كنت عروساً شغوفة بالأبراج الفلكية وحركة الكواكب والنجوم،، ننصحك باعتماد طلاء أظافر بلون وردي فاتح، وإضافة رسومات أنيقة للأبراج وتجمعات النجوم.

2- مزيج الأبيض والفضي

إن كان اللون الفضي ظاهراً في ثوبك أو في ماكياجك، فلا تنسي أن تدخليه بأناقة أيضاً إلى أظافرك.

3- نجوم براقة

اختاري طلاء أظافرى بلون وردي شفاف، وارسمي بخطوط رفيعة تقليمات ونجوماً ناعمة وزينيها رسم ذهبي لاصق لمزيد من اللمعان.

4- جمال الورود

ما من طريقة أجمل وأسهل من رسم ورود بيضاء ناعمة على أظافرك، للمسة أنيقة تليق بيوم الزفاف.

5- روعة الذهب الوردي

إن كان الذهب الوردي هو المفضل لديك، فأضيفي لمسة منه إلى أطراف أظافرك، على أن تستخدمي طبقتين من الطلاء الوردي الفاتح (إحداهما فوق الأخرى) كطبقة أساسية.

6- لوحات أزهار كلاسيكية

احملي باقة أزهارك فوق أظافرك، واختاري الورود التي تفضّلينها..

7- أشكال هندسية مصغرة

جربي وضع ملصقات على شكل أشكال هندسية صغيرة الحجم فوق طلاء أظافر شفاف لمزيد من الأناقة.

8- الأسلوب الفرنسي الجديد

استبدلي الأظافر الفرنسية الكلاسيكية، بهذا الأسلوب الديد واعتمدي طلاء باللون المرجاني الفاتح وأطرافاً محددة بخط رفيع باللون الذهب الوردي.

9- لمسة من لؤلؤ

لطالما كان اللؤلؤ إضافة مثالية إلى إطلالة كل عروس. لذا، لا تترددي بإضافة بعض الرسوم الناعمة.

10- أظافر براقة من العمق

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لطلي أظافرك بلون وردي فاتح ورصعي أطرافها الداخلية بلمسة معدنية مناسبة.

11- ورود ملونة

تبقى الورود الإضافة المثالية لتلوني إطلالتك البيضاء يوم الزفاف

12- لونان متناسقلن

اختاري لونين متناسقبن واطلي بأحدهما أظافرك بالكامل، وارسمي بالآخر زاويا مائلة عند أطرافها؟

13- خطوط بيضاء

هذه بلا شك أسهل طريقة لتزيين أظافرك يوم الزفاف، لا تنسي أن ترسمي الخطوطو البيضاء الأنيقة فوق طبقة من الطلاء الشفاف.

14- بالأبيض والأسود

إن كنت تحبين الأظافر الفرنسية الكلاسيكية، أضفي عليها لمسة تميز من خلال إضافة خط أسود إليها.

15- أزهار في كل مكان

عندما تغطي الأزهار التي على أظافرك جزءاً من أناملك، فاعلمي أنك تجربين صيحة جديدة ورابحة بالتأكيد.

16- ملصقات الورود

إن كانت أظافرك طويلة ومحددة، فتأكدي من أنّ ملصقات الورود فوق طلاء شفاف هي الخيار الأمثل ليوم زفافك.

17- أظافر منقّطة

إن كنت تفضلين الألوان الحيادية البسيطة، يكفي أن تضفي عليها بعض النقاط لمزيد من التميّز.

18- من وحي الأصداف البراقة

إن لم تكوني ترغبين في الابتعاد كثيراً عن ألوان الزفاف الكلاسيكية البيضاء، جربي وضعها بأسلوب مبتكر كهذا الأسلوب المستوحى من أصداف البحر الحالمة.

19- أزهار من خزف

إن كنت ترغبين في اعتماد الأزهار بأسلوب مبتكر، فجربي هذه الملصقات الخزفية الناتئة.

20- قليل من الأزرق

اعلمي أنّ الأزرق الفاتح يشكل مزيجاً رائعاً مع اللون الأبيض.