هذه أجمل الإطلالات من حفل توزيع جوائز DFCA الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
على أعتاب متحف بروكلين في نيويورك، توافدت ليلة، أمس أكبر الأسماء في عالم الأزياء الأمريكية لحضور حفل توزيع جوائز CFDA السنوي.
رأينا كلا من جنيفر لوبيز ومديرة الموضة العالمية في بازار كارين رويتفيلد تتألقان على السجادة الحمراء إلى جانب عارضات الأزياء والممثلات والمصممات وأسماء لامعة في عالم الأزياء حسناً ونجمات غلاف هاربرز بازار السابقات.
إليك بعض الإطلالات الرائعة التي انتقيناها لك من الحفل، حسب مجلة "BAZAAR".
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