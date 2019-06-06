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طريقة تحضير بسكويت اللانكشير اللذيذة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حضري حلوى لانكشاير على طريقة الشيف أميرة شنب.

المكونات:

125 جرام دقيق

65 جرام نشا

50 جرام سكر بودرة

رشة ملح

بيضة

100 جرام سمنة

نصف مغلف بيكنج بودر

رشة ملح

مكونات العجينة:

ألوان كاكاو للتزيين

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مربى فارمسيل

طريقة التحضير:

يخلط السكر البودرة مع السمنة ويقلب جيدا باستخدام اليد

تضاف الفانيليا على البيضة ويخلط جيدا ثم يضاف إلى الخليط

ثم يضاف خليط الدقيق مع النشا والبيكنج باودر ورشة الملح

يعجن الخليط جيدا حتى يصبح سهل التشكيل

تترك في الثلاجة لترتاح

تشكل كويرات صغيرة وترص في صينية عليها ورق زبدة

يمكن أن تلون العجينة بالكاكاو أو ألوان طعام

وتشكل بنفس الطريقة

تخبز في فرن على درجة حرارة 180 مدة 10 دقائق

تلصق قطعتان من البسكويت باستخدام المربى وتغطى الجوانب بالفارماسيل، يقدم باردا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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