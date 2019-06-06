طريقة تحضير بسكويت اللانكشير اللذيذة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري حلوى لانكشاير على طريقة الشيف أميرة شنب. المكونات: 125 جرام دقيق 65 جرام نشا 50 جرام سكر بودرة رشة ملح بيضة 100 جرام سمنة نصف مغلف بيكنج بودر رشة ملح مكونات العجينة: ألوان كاكاو للتزيين Advertisements مربى فارمسيل طريقة التحضير: يخلط السكر البودرة مع السمنة ويقلب جيدا باستخدام اليد تضاف الفانيليا على البيضة ويخلط جيدا ثم يضاف إلى الخليط ثم يضاف خليط الدقيق مع النشا والبيكنج باودر ورشة الملح يعجن الخليط جيدا حتى يصبح سهل التشكيل تترك في الثلاجة لترتاح تشكل كويرات صغيرة وترص في صينية عليها ورق زبدة يمكن أن تلون العجينة بالكاكاو أو ألوان طعام وتشكل بنفس الطريقة تخبز في فرن على درجة حرارة 180 مدة 10 دقائق تلصق قطعتان من البسكويت باستخدام المربى وتغطى الجوانب بالفارماسيل، يقدم باردا.

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